В Красногвардейском и Московских районах вечером частично пропало электричество

"Ленэнерго" сообщило о сбое на кабельной линии.

Поздним вечером 13 мая в Санкт-Петербурге жители двух районов частично лишились электричества. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на читателей. Свет пропал в нескольких многоэтажных жилых домах в Красногвардейском районе по Казанской и Гранитной улицах. Инцидент произошел около 21 часа.

В это же время о подобной ситуации рассказали жители Московского района. Электроэнергию отключили на Витебском проспекте в 31 доме.

По сведениям от представителей "Ленэнерго", на вышеуказанных участках действительно были зафиксированы технологические нарушения на кабельной линии. В пресс-службе организации отметили, что проблема коснулась небольшой части потребителей. На место поломки были направлены ремонтные службы, которые занялись восстановлением системы.

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