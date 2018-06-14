В барах на канале Грибоедова нелегально продавали алкоголь

Прокуратура возбудила шесть дел об административном правонарушении.

Прокуратура Центрального района возбудила шесть дел об административном правонарушении в отношении двух баров на канале Грибоедова. Специалисты выявили, что в заведениях продавали алкоголь без имеющейся на то лицензии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На момент проведения проверки на полках баров Restoran 811 Night Club и ООО "Авлабар" нашли алкогольные и спиртосодержащие напитки, предназначенные для продажи. Лицензия на реализацию продукции у заведений отсутствовала.

Все шесть административных дел были приняты на рассмотрение в мировой судебный участок №45 Петербурга и в Арбитражный суд города и области.

Ранее мы писали, что петербурженка сядет на год за ДТП, где тяжело пострадал ребенок.

Фото: Piter.TV