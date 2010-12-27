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Петербурженка сядет на год за ДТП, где тяжело пострадал ребенок
Сегодня, 14:18
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nastya960

Петербурженка сядет на год за ДТП, где тяжело пострадал ребенок

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Также виновница должна выплатить более 225 тысяч на лечение и 350 тысяч за причинение морального вреда.

Сотрудники прокуратуры Калининского района поддержали обвинение по уголовному делу в отношении местной петербурженки, которая была признана виновной по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По данным прокуратуры, летом 2017 года женщина нарушила ПДД и въехала в автомобиль, где находился семилетний мальчик. В аварии ребенок получил тяжелые травмы. На суд женщина раскаялась. Судья признал автолюбительницу виновной и назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы. Также она должна выплатить более 225 тысяч на лечение и 350 тысяч за причинение морального вреда.

Приговор еще не вступил в силу.

Фото: Piter.TV

 

 

 

 

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Теги: дтп, причинение тяжкого вреда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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