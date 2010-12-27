Подросток до смерти избил мужчину на Кузнецовской улице

Пострадавший скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Полицейские Московского района задержали 17-летнего подростка, который до смерти избил 48-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 31 декабря 2018 года возле дома №14 по Кузнецовской улице. Молодой человек 2002 года рождения избил ногами и руками знакомого. Причиной ссоры стали неприязненными отношения между подозреваемым и потерпевшим.

Травмы петербуржца оказались несовместимы с жизнью. Он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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