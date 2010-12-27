В Петербурге задержали автослесаря за жестокое убийство в канун Нового года

Трагедия произошла 30 декабря, однако подозреваемого удалось задержать только сейчас.

Петербургским полицейским удалось раскрыть убийство, совершенное в канун Нового года. Об этом сообщили "Невские новости".

Инцидент произошел 30 декабря, однако задержать подозреваемого удалось только сейчас. Тогда в одной из квартир дома №40/1 по Наличной улице обнаружили 57-летнего мертвеца с многочисленными гематомами и множественными переломами ребер. Судебная медэкспертиза показала, что мужчина погиб от тупого удара.

Подозреваемого в убийстве задержали 18 марта. Им оказался 49-летний петербуржец, работающий автослесарем. По версии следствия, он до смерти избил товарища в ходе ссоры. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего".

Фото: Piter.TV