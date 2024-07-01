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В Москве задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины

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Инцидент произошел возле одного из баров на Пятницкой улице.

В Москве задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел возле одного из баров на Пятницкой улице. 37-летний пострадавший проходил мимо скопления людей и случайно задел плечом одного из мужчин. В ответ на это злоумышленник нанес ему удар по лицу, отчего тот упал и ударился головой о тротуар. Затем мужчина скрылся с места происшествия на такси.

Пострадавшего доставили в больницу. Полиция задержала 22-летнего подозреваемого, который является уроженцем Пензы. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровске задержали подозреваемую в незаконном обороте черной икры.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, москва, причинение тяжкого вреда
Категории: Лента новостей, Новости России,

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