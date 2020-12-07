По словам задержанной, свыше 50 кг морепродуктов она якобы нашла на окраине села Булава.

В Хабаровске задержали подозреваемую в незаконном обороте черной икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, 57-летняя местная жительница перевозила в своем автомобиле самодельный термоящик. Внутри конструкции находилось 111 пластиковых контейнеров с икрой рыб семейства осетровых.

По словам задержанной, свыше 50 кг черной игры она якобы нашла на окраине села Булава. О том, что данные биоресурсы запрещены к обороту, знала, но все равно решила забрать их с целью угостить родных и друзей. В отношении задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии задержали сотрудника ломбарда, подозреваемого в мошенничестве.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА