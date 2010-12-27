В доме на Некрасова специалисты начали укреплять треснувшую стену

Нарушения при перепланировке в помещении магазина могли привести к образованию трещин на фасаде дома на ул. Некрасова, 1

Перепланировка в помещении на первом этаже, предназначенном для торговых объектов, проводилась 10 лет назад. Произвольная планировка и выполнение строительных работ могли привести к разрушению дома 1875 года постройки, рассказали "Фонтанке" в администрации Центрального района Северной столицы 28 декабря

На данный момент площадь на первом этаже занимает магазин "Яркий фотомаркет".

Напомним, что на прошлой неделе по фасаду дома на ул. Некрасова, 1 поползли вертикальные трещины. Жителям двух квартир на втором этаже выдали предписание, что обязуются временно переселить из дома.

Сейчас на месте специалисты начали укреплять треснувшую стену. Ремонт планируют завершить до конца января следующего года.

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