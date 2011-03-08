В детскую больницу имени Филатова привезли школьницу с черепно-мозговой травмой и отравлением психотропным веществом

По версии медиков, девочка отравилась наркотиками.

В субботу, 18 декабря, около 20:00 в детскую больницу № 5 им. Филатова привезли несовершеннолетнюю. По информации Piter.tv, у пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и отравление наркотическим препаратом.

Врачи установили, что школьница приняла наркотик. Как он оказался в ее организме, предстоит выяснить правоохранителям. На данный момент устанавливается личность девочки, разыскиваются ее родители.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Ее жизнь пытаюсь спасти медики.

Ранее на Piter.tv сообщили, что СК занялся делом об изувеченном семимесячном малыше, которого не хотела отдавать на лечение запойная мать.

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