В Колпино школьница и её 18-летняя подруга подозреваются в грабежах пунктов выдачи

Из двух ПВЗ они вынесли товары стоимостью более 26 тысяч рублей.

В Колпино задержаны две подозреваемые в грабежах пунктов выдачи интернет-магазина. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 9 апреля обратилась управляющая пункта выдачи товаров интернет-магазина, расположенного в доме 85 по улице Веры Слуцкой в Колпино. Она сообщила, что 7 апреля две неизвестные девушки похитили из пункта выдачи неоплаченный товар, на сумму 17 407 рублей, они же совершили аналогичное преступление и в другом пункте выдачи товаров, в доме 19 корпус 1 по Раумской улице, там сумма похищенного составила 8 992 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

У дома 5 по улице Жени Стасюк в Колпино оперативники задержали подозреваемых в этом преступлении двух местных жительниц – 16-летнюю ученицу 7 класса и ее 18-летнюю подругу.

В отношении школьницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Совершеннолетняя фигурантка задержана.

Ранее рецидивист потратил с карты пенсионерки 34 тыс. рублей в Петербурге.

Фото: Piter.tv