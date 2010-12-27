Теперь за первичной медицинской помощью жителям деревни Мины, где проживает больше 1000 человек, и расположенных рядом деревень Никольское, Горки и Каушта не нужно ехать в Вырицкую больницу.

В деревне Мины Гатчинского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.

Теперь за первичной медицинской помощью жителям деревни Мины, где проживает больше 1000 человек, и расположенных рядом деревень Никольское, Горки и Каушта не нужно ехать в Вырицкую больницу.

Минский ФАП ― самый современный в Гатчинском районе. Он оснащен электрокардиографом с возможностью передачи электрокардиограмм в кардиоцентр Гатчинской больницы, аппаратом измерения уровня глюкозы в крови экспресс-методом и дефибриллятором на случай неотложных реанимационных мероприятий. В ФАПе обустроены смотровой и процедурный кабинеты, здесь по графику будут вести выездной прием специалисты Вырицкой и Гатчинской больниц, можно будет сдать анализы.

Специально для обслуживания населения деревни Мины и близлежащих населенных пунктов по программе "Земский фельдшер" в новый ФАП был принят на работу фельдшер, который уже ведет прием пациентов, проводит профосмотры, диспансеризацию, осуществляет выезды на дом, патронаж инвалидов и участников войны.

Модульный ФАП в деревне Мины построен в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" за счет средств регионального бюджета.

Всего по этому проекту в 2019 году открываются 11 новых ФАПов в Гатчинском, Выборгском, Ломоносовском, Бокситогорском, Волосовском районах. В том числе, до конца текущего года в Гатчинском районе будут построены еще два аналогичных ФАПа – в поселках Чаща и Новинка. Также планируется ввести в эксплуатацию ФАПы в деревнях Сомино (Бокситогорский район), Климово и Подгорном (Выборгский район).

Дополнительно к 17 работающим передвижным амбулаториям для выездов в малонаселенные населенные пункты в рамках проекта планируется приобрести 47 мобильных комплексов (мобильные амбулатории, передвижные флюорографы и маммографы) на сумму более 518 млн рублей.

В рамках проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" мобильные медицинские бригады будут выезжать в населенные пункты с численностью жителей менее 100 человек.

Чтобы сделать медицинскую помощь как можно более доступной для жителей будут формироваться мультидисциплинарные выездные бригады базового состава (терапевт, хирург, педиатр, акушер-гинеколог), которые будут выезжать в то или иной ФАП один раз в месяц по графику. Мультидисциплинарные выездные бригады расширенного состава будут выезжать для приема пациентов на базе врачебных амбулаторий.

К выездной работе также будут привлекаться бригады специалистов Ленинградской областной клинической больницы и Ленинградского областного онкологического диспансера.

Источник: пресс-служба ЛО