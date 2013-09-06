В день своего 180-летия Сбербанк открыл новый офис в центре Петербурга

Банковский филиал появился в ТК "Невский центр".

В центре Петербурга открылся новый офис Сбера. Банковский филиал появился в ТК "Невский центр" на Невском проспекте, 114-116. Это уже шестой офис банка в городе, выполненный в новом формате.

Обслуживание в безбарьерном пространстве происходит без привязки к конкретному месту. В офисах нового типа можно решить не только финансовые вопросы, но и воспользоваться самыми популярными продуктами и сервисами экосистемы Сбера. В частности, купить последние технологические новинки и гаджеты от SberDevices. Разобраться во все многообразии экосистемы, подключить сервис или провести финансовую операцию помогут менеджеры Сбера.

В новых офисах установлены инновационные банкоматы, которые оснащены технологией распознавания лиц и голосовым вводом. Экраны устройств повторяют форму смартфона, интерфейс напоминает мобильное приложение банка. Во время работы с банкоматом экран затемняется, поэтому человек, стоящий позади вас в очереди, ничего не увидит.

Символично, что в день 180-летия Сбербанка в Петербурге появился новый офис, который демонстрирует, что компания с такой солидной историей готова к прорывным решениям и форматам. Мы расширяем границы привычного представления о банке. Новый офис – это место притяжения не только для тех, кому нужно взять кредит, открыть вклад или оплатить коммунальные услуги. На сравнительно небольшой площади теперь целая палитра полезных сервисов и услуг: от приобретения товаров для здоровья в СБЕР ЕАПТЕКЕ до получения заказов из СберМегаМаркета или отправки посылок с помощью СберЛогистики. К нам даже можно просто зайти выпить кофе. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Банковское обслуживание является одной из самых востребованных посетителями торгового центра услуг. Мы уверены, что гости торгового комплекса по достоинству оценят все преимущества и расширенный функционал инновационного офиса Сбера, который открылся на -1 этаже. Екатерина Трушлякова, директор департамента торговой недвижимости PPF Real Estate Russia (компания-собственник ТК "Невский Центр")

Новые офисы экосистемы Сбера в Петербурге также находятся на Лиговском проспекте, 30а, Ленинском проспекте, 160, проспекте Просвещения, 78, и улицах Ленсовета, 88, Бассейной, 17.

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