В деле о теракте в метро Петербурга взорванный вагон стал вещдоком 

В настоящее время изучено 9 томов дела.

В Ленинградском окружном военном суде продолжился второй день слушаний по уголовному делу о теракте в метро Петербурга. Сотрудник Генеральной прокуратуры РФ Надежда Тихонова перечислила многочисленные протоколы касательно возбуждения уголовного дела, а также осмотрах места происшествия, самих потерпевших и личных их вещей.

Тихонова заявила, что намерена доказывать причастность 11 фигурантов к подготовке теракта материалами, которые документами, которые следствие сшило в 140 томов уголовного дела. Стоит отметить, что свидетелей у обвинения нет.

На этом заседании сторона прокурора рассказала об осмотре станций "Сенная площадь" и "Технологический институт". Кроме того, были оглашены фамилии потерпевших, их травмы и диагнозы.

На следующих заседаниях следствие раскроет подробности переписки и звонков подсудимых.

Напомним, что теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". На станции "Площадь Восстания" взрыв удалось предотвратить. В тот день погибли 15 человек.

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