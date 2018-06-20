В Петербурге задержали трех мужчин за разбойное нападение на больницу

Грабители избили медиков кулаками, костылем и деревянной ножкой от кресла.

Накануне полиция Петербурга задержала трех мужчин за разбойное нападение на больницу в Курортном районе города. Об этом сообщает пресс-служба главного управления СК.

Организатором преступления считается 45-летнего Сергей Грудецкий. Его братья Алексей и Валерий Симбиревы стали подельниками.

Утром 29 марта Грудецкий подвез подельников к Городской больнице №40 в Сестрорецке. Мужчины, надев медицинские халаты, колпаки и маски, проникли в медучреждение. Они зашли в служебный кабинет и стали угрожать начальнику отдела, главному врачу и заместителю директора медицинского информационного центра ножом. После злоумышленники начали избивать своих жертв кулаками, костылем и деревянной ножкой от кресла, а затем связали их руки пластиковыми строительными хомутами и обчистили сейф. Добычей грабителей стали 250 тысяч рублей и еще 2,5 тысячи евро.

Стражи порядка ведут расследование. Задержанных ждет суд.

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Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации