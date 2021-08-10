В цирке Саратова загорелся купол

На место ЧП выехали 15 пожарных расчетов.

В Саратове загорелся купол цирка имени братьев Никитиных. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Инцидент произошел около 13 часов по московскому времени. Экстренные службы оперативно выехали по вызову. Пожарные на месте инцидента зафиксировали дым, исходящий из-под купола сооружения. Всего для ликвидации ЧП задействовано 15 расчетов. Пожару дан повышенный уровень сложности.

Информации о пострадавших не поступало.

По данным информационного агентства "Версия Саратов". Цирк отрылся после четырехлетней реконструкции в начале июля текущего года.

Ранее в Смоленске эвакуировали отдыхающих с колеса обозрения.

Видео: Instagram / vzsar, saratovonline