Некоторых отдыхающих пришлось спускать вниз по пожарной лестнице.

В Смоленске эвакуировали отдыхающих с колеса обозрения. Об этом журналистам сообщили в пресс-служба экстренного ведомства. В региональном управлении МЧС уточнили, что с аттракциона пришлось вывести 20 человек. Инцидент произошел в Лопатинском саду города около 21:20 вечера 9 августа по московскому времени. Известно, что конструкция остановилась по предварительной версии из-за скачка электроэнергии.

Уточняется, что восемь жителей Смоленска были доставлены на землю при помощи пожарной лестницы. Остальные смогли самостоятельно сойти после того, как колесо было запущено сотрудниками в ручном режиме.

Напомним, что колесо обозрения в Смоленске достигает высоты в 50 метров.

В Оренбургской области около 200 человек тушат пожар.

Видео: YouTube / Елена Костюченкова