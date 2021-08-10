В Смоленске эвакуировали отдыхающих с колеса обозрения. Об этом журналистам сообщили в пресс-служба экстренного ведомства. В региональном управлении МЧС уточнили, что с аттракциона пришлось вывести 20 человек. Инцидент произошел в Лопатинском саду города около 21:20 вечера 9 августа по московскому времени. Известно, что конструкция остановилась по предварительной версии из-за скачка электроэнергии.
Уточняется, что восемь жителей Смоленска были доставлены на землю при помощи пожарной лестницы. Остальные смогли самостоятельно сойти после того, как колесо было запущено сотрудниками в ручном режиме.
Напомним, что колесо обозрения в Смоленске достигает высоты в 50 метров.
В Оренбургской области около 200 человек тушат пожар.
Видео: YouTube / Елена Костюченкова
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