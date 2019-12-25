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В четверг в Петербурге ожидается до +11 градусов
Сегодня, 8:59
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Alena_Zinovieva

В четверг в Петербурге ожидается до +11 градусов

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Атмосферное давление будет выше нормы.

В четверг, 26 марта, в Петербурге ожидается облачная и теплая погода. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что влияние на погоду в этот день окажет атмосферный фронт, скользящий вдоль северных границ региона. В четверг не ожидается осадков. Температура воздуха днем поднимется до +9-11 градусов. Ветер будет дуть с западного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 773 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что петербургская погода в среду побила очередной температурный рекорд.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода в спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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