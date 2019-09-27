В центре Петербурга закроют движение транспорта из-за выставки ко Дню дорожника

Автомобилисты не смогут проехать по Манежной площади.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что в центре города ограничат движение из-за выставки ко Дню дорожника. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В честь Дня работников дорожного хозяйств в Северной столице пройдет интерактивная выставка строительной техники. Отмечается, что с полуночи 14 октября до шести часов вечера 18 октября автомобилисты не проедут по Манежной площади. Кроме того, проезд будет заблокирован по Караванной улице вдоль Манежной площади, Кленовой улице вдоль дома № 4 по Манежной площади, Итальянской от Садовой улицы до Манежной площади.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы сообщали о том, что 13 октября в Петербурге похолодает до +12 градусов.

Фото:Piter.TV