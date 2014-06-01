В центре Петербурга задержали стрелявшего в авто пьяного мужчину

Росгвардия пресекла конфликт со стрельбой ранним утром.

В Центральном районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину и двух человек, открывших по нему стрельбу из страйкбольного пистолета после конфликта у припаркованных автомобилей.

Инцидент произошел 16 декабря около 5:35 утра. По предварительным данным, нетрезвый мужчина шел по тротуару и задевал припаркованные автомобили, в результате чего были повреждены несколько машин. Его действия вызвали недовольство двух людей, находившихся в одном из автомобилей.

Во время возникшего конфликта мужчину избили и выстрелили ему в голову из страйкбольного пистолета. После происшествия нападавшие попытались скрыться и были задержаны нарядом Росгвардии в подъезде дома, расположенного неподалеку от места инцидента. Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Пострадавший получил ушиб головы. Медицинская помощь в условиях стационара ему не потребовалась. Мужчину также доставили в полицию для разбирательства по факту повреждения припаркованных автомобилей. Размер материального ущерба в настоящее время уточняется.

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга