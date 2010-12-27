В центре Петербурга невменяемый горожанин выстрелил в полицейского

Полицейский получил непроникающее ранение.

В минувший вторник, 22 октября, в Невском районе Петербурга горожанин в наркотическом опьянении стрелял в участкового. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инциднент произошел на улице Шохмана. В службы обратились жильцы дома, они пожаловались на громкие звуки из квартиры соседа. Полицейским быстро удалось вычислить дебошира. При личной встрече петербуржец приставил к груди участкового предмет, который был обмотан синим скотчем и выстрелил. Мелкогабаритная пуля устремилась к сердцу правоохранителя. Однако, благодаря униформе полицейский получил непроникающее ранение.

В ГУ МВД заявили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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