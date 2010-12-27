Кроме замены металла на керамику, будет возвращен исторический шрифт.

В центре Петербурга заменят металлические таблички на 18 мостах. Кроме замены металла на керамику, будет возвращен исторический шрифт. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Новые таблички покроют глянцевой глазурью и придадут ей рельеф. Керамика появится на 18 мостах, среди которых Фонарный, Мало-Конюшенный, Театральный, оба Зимних и Садовых, Инженерный и прочие.

В настоящее время таблички уже появились на 10 мостах. Завершатся работы к концу недели.

Ранее мы писали, что в Петербурге появилась двухметровая башня для замков молодоженов.

Фото: mostotrest-spb.ru