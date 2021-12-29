Уникальный арт-объект на набережной Екатерингофки был уничтожен коммунальщиками

Данный арт-объект планировалось установить в одном из городских скверов, о чем была достигнута договорённость с администрацией МО "Морские ворота".

Музей архитектурной художественной керамики "Керамарх" заявил о разрушении уникального керамического арт-объекта, который сделали участники фестиваля "Оставь след". Об этом сотрудники музея рассказали в своем Instagram.

В ходе работ по монтажу нескольких тысяч керамических плиток-гексагонов, вылепленных вручную участниками фестиваля "Оставь след", на многосоставный металлический каркас, арт-объект был временно перевезён во двор арендуемых промышленных корпусов. Как пояснили в музее, УК 17 января сняла плитки и разбила их, каркас был распилен.

Восстановить уникальный объект не представляется возможным. музей архитектурной художественной керамики "Керамарх"

Данный арт-объект планировалось установить в одном из городских скверов, о чем была достигнута договорённость с администрацией МО "Морские ворота".

Ранее в Петербурге коммунальщики закрасили граффити с Достоевским.

Фото: Instagram / @keramarkh_museum