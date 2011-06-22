В центре Петербурга курьер поразил прохожих самодельным электробайком

У станции Сенная площадь заметили курьера на необычном двухрамном электробайке.

У станции метро Сенная площадь в Петербурге заметили курьера, передвигающегося на необычном электробайке, собранном из двух рам, что привлекло внимание фотокорреспондента. Об этом сообщает Фонтанка.

На кадрах видно, что транспорт представляет собой модифицированный электрический велосипед, визуально собранный из двух курьерских СИМ. Внешний вид устройства напоминал реквизит для фильмов о постапокалипсисе, включая ленту "Безумный Макс. Дорога ярости".

Курьер сообщил, что использует такой электробайк из-за травмы колена, объяснив, что подобный формат передвижения позволяет ему комфортнее выполнять рабочие маршруты.

