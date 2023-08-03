В центре Москвы пассажир избил водителя такси, который отказался везти его с алкоголем

Пассажир избил водителя такси, который отказался везти его с алкоголем. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в июне в центре Москвы. Водитель такси отказался вести мужчину с женой и двумя детьми. На опубликованном видео девушка держит в руках бутылку пива. После отказа мужчина начал избивать таксиста. Он нанес водителю несколько ударов по голове.
Затем конфликт переместился наружу, когда оба вышли из машины. Таксист применил перцовый баллончик в лицо своего обидчика. После драки мужчина вызвал полицию и поехал в больницу. Пассажир обвинил таксиста в том, что тот вел себя по-хамски и не помог его семье с коляской и багажником.
Ранее мы сообщали, что в Балашихе мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома.
Видео: Telegram / Baza
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