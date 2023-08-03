В центре Москвы пассажир избил водителя такси, который отказался везти его с алкоголем

Таксист применил перцовый баллончик в лицо своего обидчика.

Пассажир избил водителя такси, который отказался везти его с алкоголем. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в июне в центре Москвы. Водитель такси отказался вести мужчину с женой и двумя детьми. На опубликованном видео девушка держит в руках бутылку пива. После отказа мужчина начал избивать таксиста. Он нанес водителю несколько ударов по голове.

Затем конфликт переместился наружу, когда оба вышли из машины. Таксист применил перцовый баллончик в лицо своего обидчика. После драки мужчина вызвал полицию и поехал в больницу. Пассажир обвинил таксиста в том, что тот вел себя по-хамски и не помог его семье с коляской и багажником.

Ранее мы сообщали, что в Балашихе мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома.

Видео: Telegram / Baza