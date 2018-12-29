Очевидцы опубликовали видео полыхающего "пазика".

Сегодня утром, 23 января, в центре Кемерово дотла выгорел маршрутный ПАЗ, который вез пассажиров.

Утром в соцсетях в сообществах Кемерово появились сообщения с фото и видео о горящем маршрутном автобусе ПАЗ на улице Красноармейская около магазина "Кристалл". Очевидцы сообщили, что пассажиры смогли эвакуироваться из загоревшегося автобуса самостоятельно. Пострадавших нет.

Следственными органами по данному факту назначена доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

По предварительной информации, во время возгорания в салоне автобуса находились пассажиры, которые самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал. В рамках проверки следствию предстоит установить маршрут автобуса, его техническое состояние, обстоятельства произошедшего. СУ СК РФ по Кемеровской области

Видео и фото: ВК, Регион-42 Кемерово, Инцидент Кемерово