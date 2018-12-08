На мясокомбинате на Московском шоссе нашли многочисленные крысиные гнёзда

Решается вопрос о возбуждении административного дела.

В производственном цеху мясоперерабатывающего завода ООО "БиоРМ" обнаружили крысиные гнезда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как рассказали ведомстве, в ходе проверки сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора нашли на предприятии ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности на мясе отсутствовали маскировочные ярлыки, с указанием происхождения и сроков годности, на предприятии нарушался температурный режим и отсутствовали холодильники. В помещении также не проводилась влажная уборка и дезинфекция, в следствии чего сотрудники прокуратуры нашли в помещении многочисленные крысиные гнезда. В отношении компании проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении административного дела.

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