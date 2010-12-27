В Петербурге возросла угроза падения штукатурки с фасадов здания

ГАТИ обратилась к владельцам нежилых зданий с требование провести инспекцию фасадов домов.

Жителям Санкт-Петербурга стоит быть аккуратными рядом со зданиями. Причиной тому стал высокий риск обрушения штукатурки, сообщат Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

В ведомстве рассказывали, что из-за суровых погодных условий и постоянных перепадов температур возросла вероятность падения декоративных элементов на прохожих или припаркованный транспорт. ГАТИ обратилась к владельцам нежилых зданий с требование провести инспекцию фасадов домов. Также в ведомстве отметили, что штраф за плохо содержание фасадов составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Напомним, что на прошлой неделе с дома на Бронницкой улице на 16-летнего юношу свалился кусок штукатурки. Мальчик был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени и перелом теменной кости. По итогу инцидента было возбуждено уголовное дело.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".