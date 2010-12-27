Прокуратура начала проверку по факту падения штукатурки на школьника

По итогу проверки будет принято решение о принятии мер, а также о защите прав пострадавшего.

Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку проведет проверку в отношении НИИ уха, горла и носа. Поводом для этого послужила недавний случай, когда кусок штукатурки упал на школьника. Сотрудники правоохранительных органов проверят соблюдение федерального законодательства при содержании и эксплуатации здания.

Напомним, что в четверг, 14 февраля с дома на Бронницкой улице на 16-летнего юношу свалился кусок штукатурки. В результате ребенка госпитализировали в больницу имени Раухфуса. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени и перелом теменной кости. По итогу проверки будет принято решение о принятии мер, а также о защите прав пострадавшего.

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Фото: Piter.tv