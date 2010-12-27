В Московском районе шесть домов остались без тепла

На участке ведутся работы по устранению коммунальной аварии.

На Московском проспекте Санкт-Петербурга шесть домов остались без отопления в связи с прорывом трубы. На участке также перекрыли движение для автомобилей. В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили, что работы завершаться 16 февраля.

Речь идет об участке от Садовой улицы до набережной Фонтанки. Ранее там произошла коммунальная авария, на ликвидацию которой выехали сотрудники "Теплосети". Отметим, что перед Новым Годом возле домов 10-12 также прорвало трубу, в результате чего проезжую часть заволокло дымом.

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Фото: открытые исчточники