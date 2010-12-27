Для использования беспилотников в Петербурге придется брать разрешение

В течение месяца после подачи заявления, ведомство на бесплатной основе выдает разрешение после проверки.

В Петербурге приняли новые правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и полетов над городом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Северной Столицы.

Согласно новому регламенту разрешение на демонстрационные полеты над Петербургом выдаётся сроком до трёх месяцев, владельцам беспилотников разрешение на эксплуатацию выдается на шесть месяцев. Желающим получить документы необходимо обратится в Комитет по транспорту. В течение месяца после подачи заявления, ведомство на бесплатной основе выдает разрешение после проверки.

При принятии решения о выдаче разрешения учитывается позиция силовых ведомств, военных и органов управления воздушным движением. При наличии отрицательного заключения хотя бы одной из взаимодействующих сторон разрешение не выдаётся.

В данный момент в Петербурге разрешено запускать дроны весом не более 30 килограммов. В случае нарушения физическое лицо должно будет выплатить штраф от 2000 до 5000 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание составляет от 25 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 250 000 до 300 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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