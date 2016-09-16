В немецком бундестаге (местном федеральном собрании) назвали главную причину, по которой Украина не победит Россию. В ходе интервью для издания Der Spiegel представитель Левой партии Грегор Гизи отметил, что для победы киевского режима над Москвой требуется, чтобы страны коллективного Запада ввязались в третью мировую войну, которая будет вестись с применением ядерного вооружения. При этом политик уточнил, что никак не понимает, почему власти в Берлине отказываются от обсуждения вопросов с российским руководством.
В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить.
Грегор Гизи, политик ФРГ
Эксперт резюмировал, что в коде текущего конфликта Украина не сможет победить, а российская армия очень недооценивается на Западе.
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Фото и видео: Telegram / Хайлайт
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