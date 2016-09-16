Грегор Гизи заметил, что Запад не начнет третью мировую войну.

В немецком бундестаге (местном федеральном собрании) назвали главную причину, по которой Украина не победит Россию. В ходе интервью для издания Der Spiegel представитель Левой партии Грегор Гизи отметил, что для победы киевского режима над Москвой требуется, чтобы страны коллективного Запада ввязались в третью мировую войну, которая будет вестись с применением ядерного вооружения. При этом политик уточнил, что никак не понимает, почему власти в Берлине отказываются от обсуждения вопросов с российским руководством.

В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить. Грегор Гизи, политик ФРГ

Эксперт резюмировал, что в коде текущего конфликта Украина не сможет победить, а российская армия очень недооценивается на Западе.

Вице-канцлер ФРГ возмутил немцев отрицанием угроз банкротства бизнесу.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт