В больнице скончалась от ожогов девушка из Ленобласти после попытки спасти горящего отчима

СК завел уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В понедельник, 27 июня, стало известно, что девушка из Ленинградской области, которая пострадала из-за разлитого отчимом бензина, скончалась в больнице. Об этом сообщают "Невские новости".

Девушка находилась в больнице неделю после дня рождения своего отчима 20 июня в селе Воскресенское. В тот день мужчина сильно выпил и пытался сесть за руль, однако у него забрали ключи. После этого он схватил канистру с бензином и стал ею размахивать, угрожая родным.

В результате именинник загорелся сам, падчерица пыталась его потушить, и сама получила сильные ожоги. Оба попали в реанимацию. СК завел уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее 10 человек погибли в авариях в Петербурге и области за выходные. Всего с пятницы по воскресенье зарегистрировали 63 аварии.

Фото: Piter.tv

