Реаниматолог больницы Святого Георгия рассказал, как COVID-19 "сжигает" легкие человека

Только в редких случаях пациенты могут говорить, обычно, в больницу они поступают без сил и сильно хрипят.

Врач-реаниматолог больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал, как коронавирус поражает организм и как пациенты инфекционного отделения справляются с нестерпимой болью. Он рассказал "КП-Санкт-Петербург", как сам перенес этот вирус.

В больницу Святого Георгия привозят тяжелобольных. Пациентам уже в машине скорой помощи измеряют пульс, дыхательную недостаточность, давление. Тем, кому нужна неотложная помощь, сразу подключают к аппаратам ИВЛ.

У тяжелых пациентов высокая температура, высокая частота дыхания 30 раз в минуту и больше, синие губы и кашель. Из-за недостатка кислорода у некоторых синий кончик носа, синие пальцы. Антон Георгиев, реаниматолог

Только в редких случаях пациенты могут говорить, обычно, в больницу они поступают без сил и сильно хрипят. Врач отмечает, что нельзя затягивать с лечением, если у вас есть побочные болезни, например, ожирение или сахарный диабет. Сам реаниматолог видел, как пациенты не переживали подключение ИВЛ и не справлялись с вирусом.

Ранее реаниматолог рассказал, как тренировать легкие, чтобы не заболеть тяжелой формой коронавируса.

Фото:Piter.TV