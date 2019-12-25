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В больнице Первоуральска после смерти пациента рядом не оказалось медперсонала
Сегодня, 15:38
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В больнице Первоуральска после смерти пациента рядом не оказалось медперсонала

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Росздравнадзор проверит данные о неоказании помощи в больнице погибшему пациенту.

В СМИ сообщили о том, что в больнице Первоуральска после смерти пациента рядом не оказалось медперсонала. Данные сведения будут проверены территориальным управлением Росздравнадзора по Свердловской области. Журналисты написали о том, что один из пациентов начал задыхаться. Он лежал в инфекционном отделении с неизвестным диагнозом. Сосед по палате смог выложить произошедшее на видео. Он заснял, как ходил по учреждений и пытается найти хоть одного сотрудника. При этом в коридорах больницы ему не встретилось ни одного человека из медицинского персонала.

Росздравнадзор по Свердловской области проведет проверку больницы в городе Первоуральск, где пациент, по сообщениям СМИ, скончался в палате из-за неоказанной вовремя медицинской помощи.

пресс-служба Росздравнадзора

В Минздраве по области также проводят проверку . В пресс-службе уточнили, что автор съемки или родственники пациентов не обращались с жалобами на администрацию больницы. Следственный комитет проводит судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти пациента. О проводившемся лечении будет истребована документация.

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Фото: Piter.tv

Теги: пациент, первоуральск, свердловская область
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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