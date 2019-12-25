В библиотеке для слепых и слабовидящих открывается выставка, посвящённая Михаилу Зощенко

Она будет доступна с 12 февраля.

12 февраля в Государственной библиотеке для слепых и слабовидящих на ул. Стрельнинской, д. 11 открывается выставка, посвящённая Михаилу Зощенко.

Экспозиция обращает посетителей к детским воспоминаниям М. М. Зощенко, которые вдохновили его на написание цикла рассказов "Лёля и Минька".

Знакомство с выставкой состоит из двух частей: лекционной и интерактивной. Сотрудники библиотеки расскажут о жизни и творчестве писателя, а также покажут предметы быта XX века, которыми пользовались герои рассказов Зощенко.

Ранее мы сообщили, что открылась выставка Татьяны Гавриленко в театре Ленсовета.

Фото: История России в фотографиях