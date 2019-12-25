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Открылась выставка Татьяны Гавриленко в театре Ленсовета
Сегодня, 16:17
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arteliseev

Открылась выставка Татьяны Гавриленко в театре Ленсовета

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На ней представлены портреты выдающихся деятелей искусства.

7 февраля в Академическом театре им. Ленсовета в фойе открылась выставка художника Татьяны Гавриленко "Театр. Музыка. Портрет". 

В галерее представлены портреты композиторов, режиссеров, артистов. Среди них картины с изображением Сергея Слонимского, Альфреда Шнитке, Валерия Фокина и Бориса Эйфмана, Алисы Фрейндлих, Олега Басилашвили, Светланы Крючковой и многих других любимцев петербургской публики.

Ранее мы сообщили, что в "Манеже" откроется выставка о кинетическом искусстве.

Фото: ВКонтакте

 

Теги: выставка, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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