Открылась выставка Татьяны Гавриленко в театре Ленсовета

На ней представлены портреты выдающихся деятелей искусства.

7 февраля в Академическом театре им. Ленсовета в фойе открылась выставка художника Татьяны Гавриленко "Театр. Музыка. Портрет".

В галерее представлены портреты композиторов, режиссеров, артистов. Среди них картины с изображением Сергея Слонимского, Альфреда Шнитке, Валерия Фокина и Бориса Эйфмана, Алисы Фрейндлих, Олега Басилашвили, Светланы Крючковой и многих других любимцев петербургской публики.

Ранее мы сообщили, что в "Манеже" откроется выставка о кинетическом искусстве.

Фото: ВКонтакте