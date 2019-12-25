В "Манеже" откроется выставка о кинетическом искусстве

14 февраля в центральном выставочном зале "Манеж" откроется выставка "Лаборатория будущего: кинетическое искусство в России".
На ней посетители узнают об истории кинетизма, а также о его влиянии на современное искусство.
На выставке представлены работы кинетов прошлого и настоящего. Мобили, видеопроекции, аудиовизуальные инсталляции, интерактивные объекты — всего посетители увидят более 400 экспонатов.
Напомним, что кинетика берёт своё начало от греческого kinetikos — приводящий в движение. Это раздел классической механики, объединяющий статику и динамику.
В свою очередь, кинетическое искусство обыгрывает эффекты реального движения всего произведения или отдельных его составляющих.
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Фото: ВКонтакте
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