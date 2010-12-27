Находящегося в розыске мужчину задержали в Петербурге с наркотиками

Его разыскивали за разбой и кражу.

Рано утром 11 февраля в Выборгском районе Петербурга задержали мужчину, который находился ы федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Стражам порядка удалось задержать злоумышленника возле дома №4/2 на улице Жени Егоровой. При виде патруля мужчина забрался в припаркованный автомобиль и прилег на сиденье. После проверки документов он пытался сбежать, но его задержали.

Проверка по базе данных показала, что 27-летний гражданин объявлен в федеральный розыск за разбой и кражу. В автомобиле задержанного нашли сверток из фольги. Внутри находились 0,33 грамма метилэфедрона.

Мужчину передали сотрудникам 58 отдела полиция. В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических и психотропных веществ".

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