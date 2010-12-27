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В Петербурге оштрафовали роддом за отсутствие транспортируемого рентген аппарата
Вчера, 14:39
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Alena_Zinovieva

В Петербурге оштрафовали роддом за отсутствие транспортируемого рентген аппарата

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Суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности СПб ГБУЗ "Родильный дом № 6 имени профессора В.Ф. Снегирева". Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Суд установил, что медицинское учреждение допустило грубое нарушение по  ч.3 ст.19.20 КоАП РФ. Оказалось, что в отделении анестезиологии-реаниматологии с палатами реанимации и интенсивной терапии для беременных и рожениц не было транспортируемого рентгеновского аппарата.

Теперь роддому придется заплатить 150 тысяч рублей штрафа и устранить нарушение.

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Фото: Piter.TV

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Теги: куйбышевский районный суд, рентген аппарат, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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