В Петербурге оштрафовали роддом за отсутствие транспортируемого рентген аппарата

Суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности СПб ГБУЗ "Родильный дом № 6 имени профессора В.Ф. Снегирева". Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Суд установил, что медицинское учреждение допустило грубое нарушение по ч.3 ст.19.20 КоАП РФ. Оказалось, что в отделении анестезиологии-реаниматологии с палатами реанимации и интенсивной терапии для беременных и рожениц не было транспортируемого рентгеновского аппарата.

Теперь роддому придется заплатить 150 тысяч рублей штрафа и устранить нарушение.

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Фото: Piter.TV