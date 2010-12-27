Компания друзей из Ленобласти убила попутчика после разгульной ночи по барам

Случайного знакомого жестокого избили, а затем увезли в безлюдное место, где убили.

Четверо мужчин предстанут перед судом Ленобласти за жестокое убийство, которое произошло в ночь на 3 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по региону.

Из материалов дела следует, что компания мужчин каталась по барам Петербурга. Изрядно выпив алкоголя, они решили взять себе попутчика. В машине произошла ссора, в ходе которой злоумышленники избили случайного знакомого, засунули в багажник и увезли в безлюдное место во Всеволожском районе. Там мужчины продолжили избивать попутчика до тех пор, пока он не скончался. Затем труп оттащили в лес.

В скором времени все четверо были задержаны. Все они, в зависимости от роли каждого, обвиняются в убийстве человека и укрывательстве преступления. По этому делу была собрана достаточная доказательная база. Обвинительное заключение передано суд для дальнейшего рассмотрения.

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Фото: Piter.TV