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В автомобильной аварии на проспекте Науки есть пострадавшие
Сегодня, 9:34
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lesjasap
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В автомобильной аварии на проспекте Науки есть пострадавшие

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В Калининском районе столкнулся городской и частный транспорт.

Утром в Калининском районе маршрутка номер 205 столкнулась с автобусом, следовавшим по маршруту 133. По словам свидетелей аварии, маршрутное такси влетело в “ЛИАЗ”. В результате его отбросило на газон. Инцидент произошел на пересечении проспектов Руставелли и Науки. 
 
Сообщается, что пострадал водитель и две пассажирки автобуса. Маршрутка ехала пустой. На месте происшествия работают несколько машин скорой помощи и реанимация. Очевидцы рассказали, что для женщин все закончилось хорошо. 
 
О состоянии пострадавших информация уточняется.
Теги: авария , проспект науки , проспект руставелли
Категории: Новости СПб

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