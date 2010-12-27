В автомобильной аварии на проспекте Науки есть пострадавшие

В Калининском районе столкнулся городской и частный транспорт.

Утром в Калининском районе маршрутка номер 205 столкнулась с автобусом, следовавшим по маршруту 133. По словам свидетелей аварии, маршрутное такси влетело в “ЛИАЗ”. В результате его отбросило на газон. Инцидент произошел на пересечении проспектов Руставелли и Науки.

Сообщается, что пострадал водитель и две пассажирки автобуса. Маршрутка ехала пустой. На месте происшествия работают несколько машин скорой помощи и реанимация. Очевидцы рассказали, что для женщин все закончилось хорошо.

О состоянии пострадавших информация уточняется.