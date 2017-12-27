На ЗСД иномарка врезалась в грузовик: пассажир получил серьезные травмы

Водитель Ford Focus во вторник, 16 января, врезался в стоящий грузовик Mercedes на 35-ом километре западного скоростного диаметра. Легковая машина ехала от Обводного канала к Канонерскому острову. Столкновение произошло в 11.58, как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В результате столкновения серьезные травмы получил пассажир Ford. 23-летнего молодого человека госпитализировали. По факту аварии идет проверка. Выясняются обстоятельства.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург