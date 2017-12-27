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На ЗСД иномарка врезалась в грузовик: пассажир получил серьезные травмы
Вчера, 17:24
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Asyaromanenkova
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На ЗСД иномарка врезалась в грузовик: пассажир получил серьезные травмы

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Во вторник, 16 января, серьезная авария с участием иномарки и грузовика произошла на Западном скоростном диаметре. В результате пострадал пассажир легковушки.

Водитель Ford Focus во вторник, 16 января, врезался в стоящий грузовик Mercedes на 35-ом километре западного скоростного диаметра. Легковая машина ехала от Обводного канала к Канонерскому острову. Столкновение произошло в 11.58, как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения серьезные травмы получил пассажир Ford. 23-летнего молодого человека госпитализировали. По факту аварии идет проверка. Выясняются обстоятельства.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: авария спб , новости спб , происшествия спб
Категории: ДТП

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