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Петербуржец остался без миллиона рублей после похода в аптеку на Старо-Петергофском
Сегодня, 11:09
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himif

Петербуржец остался без миллиона рублей после похода в аптеку на Старо-Петергофском

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Мужчину отвлекли двое неизвестных, после чего у петербуржца пропала банковская карта.

Вечером 16 февраля в полицию обратился 62-летний петербуржец. Как стало известно Piter.TV, мужчину обворовали карманники.

Инцидент, со слов мужчины, произошел в аптеке на Старо-Петергофском проспекте. Петербуржец оплатил лекарства банковской картой, убрал ее в портмоне и положил его в карман, но в этот момент мужчину отвлекли двое людей. В машине петербуржец хватился карты и вдобавок получил несколько смс-уведомлений о снятии денежных средств: воры похитили с карточки 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, злоумышленников разыскивают.

Ранее мы писали, что петербуржца отправили в колонию за ударенную краденым шампанским продавщицу.

Фото: Piter.TV

Теги: карманник, кража, пенсионер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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