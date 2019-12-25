Петербуржец остался без миллиона рублей после похода в аптеку на Старо-Петергофском

Вечером 16 февраля в полицию обратился 62-летний петербуржец. Как стало известно Piter.TV, мужчину обворовали карманники.
Инцидент, со слов мужчины, произошел в аптеке на Старо-Петергофском проспекте. Петербуржец оплатил лекарства банковской картой, убрал ее в портмоне и положил его в карман, но в этот момент мужчину отвлекли двое людей. В машине петербуржец хватился карты и вдобавок получил несколько смс-уведомлений о снятии денежных средств: воры похитили с карточки 1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже, злоумышленников разыскивают.
Ранее мы писали, что петербуржца отправили в колонию за ударенную краденым шампанским продавщицу.
Фото: Piter.TV
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