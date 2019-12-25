Петербуржца отправили в колонию за ударенную краденым шампанским продавщицу

Мужчина отмечал с друзьями новоселье в Шушарах.

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил горожанина Соломона Василенко к 3,5 годам в колонии общего режима. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчина признан виновным в разбое.

Установлено, что в прошлом году одним ноябрьским вечером Василенко пришел в "Магнит" на Первомайской улице в Шушарах. Мужчина похитил три бутылки шампанского и, не оплатив товар, вышел на улице, где был остановлен сотрудницей магазина. Василенко ударил продавщицу находящейся у него в руке бутылкой по голове и сбежал с украденным. Пострадавшая же получила расстройство здоровья и три недели не выходила на работу.

В суде признавший вину Василенко пояснил, что отмечал с друзьями новоселье в Шушарах и действительно решил украсть алкоголь, потому что на часах было больше 22.00. Около выхода из магазина, когда продавщица схватила его за куртку, мужчина якобы испугался и машинально ударил женщину бутылкой, находящейся в руке.

Помимо заключения в колонию суд взыскал с мужчину в пользу потерпевшей 40 тысяч рублей и 388 рублей в пользу магазина.

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