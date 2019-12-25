Бывший полицейский из Петербурга отсудил полмиллиона за незаконный арест

Мужчина был под арестом 408 дней.

В среду, 28 октября, стало известно, петербургский суд удовлетворил иск бывшего полицейского за незаконный арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Мужчина требовал три миллиона рублей за моральный вред: мужчина пробыл под арестом 408 дней. Его оправдали в 2018 году. Сообщается, что петербуржец обжаловал действия своих коллег, следователя и прокурора, с ним перестали общаться родственники после того, как узнали об обвинении.

Суд снизил запрашиваемую сумму до 500 тысяч рублей и удовлетворил иск.

Ранее мы писали, что петербурженка отсудила у навязавшей ей кредит компании почти 235 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV