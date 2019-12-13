В ангаре на Салова ликвидировали открытое горение

С пламенем боролись с 17 часов 13 декабря.

В пятницу, 13 декабря, в складских помещениях на Салова произошел крупный пожар. С 17 часов спасатели борются с огнем. В 21:16 удалось ликвидировать открытое горение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Площадь тления в завалах составляет 100 квадратных метров. В 7-м часу вечера пожар удалось локализовать. В ангаре во Фрунзенском районе загорелись автозапчасти, ЛВЖ и другие предметы. В тушении участвовали более 170 спасателей. Площадь возгорания составила 2200 квадратных метров.

Видео: Piter.TV