Из ангара на Салова из-за пожара эвакуировали 100 человек

Площадь возгорания на данный момент 2200 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС по Петербургу рассказали, как происходит тушение пожара в ангаре во Фрунзенском районе.

Стало известно, что возгорание произошло в складском здании на улице Салова, 51, корпус 3 В , где находятся автозапчасти, ЛЖВ и др. По уточненным данным, площадь пожара составляет 2200 квадратных метров. Пожар тушат по 2-му номеру сложности. Из помещения эвакуировали около 100 человек.

На месте работают более 170 спасателей и 40 единиц техники. Кроме того, скоро должен прибыть пожарный поезд и химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха на предмет содержания вредных веществ.

Напомним, о пожаре в ангаре стало известно в 17:07.

Видео: Piter.TV