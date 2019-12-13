Стали известны подробности о пожаре в ангаре на улице Салова

Разгоревшаяся площадь составила 4,5 тысячи кв.м.

Стало известно чуть больше о мощном пожаре во Фрунзенском районе Петербурга. МЧС сообщает, что покрытая огнем площадь составила две тысячи квадратных метров, но спустя мгновение разрослась до 4,5 тысячи квадратных метров. Пожар приобрел такие масштабы, что к восьми машинам и 45 огнеборцам пришлось срочно отправлять подмогу в виде еще 36 пожарных машин и 127 человек личного состава.

Что горит внутри ангара, пока не удалось разобраться. О пострадавших информации также еще не поступило.

Ранее мы публиковали видео с места возгорания.

Видео: Piter.TV