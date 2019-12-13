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МЧС: пожар на Салова на площади 2200 кв. метров локализовали

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По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар в ангаре на Салова удалось локализовать, огонь распространился на территории 2200 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу улица Салова, 51, корпус 3 В поступило в 17:07. В складском здании загорелись автозапчасти, ЛВЖ и другие предметы. Из-за инцидента были эвакуированы около 100 человек, о пострадавших не сообщалось. К тушению привлекли 170 спасателей и 40 единицы техники. Кроме того, на место выехал пожарный поезд. Причины возгорания пока неизвестны. 

Видео: пресс-служба МЧС по Петербургу, Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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