В акватории Черного моря у бухты Инал загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Отдыхающие сняли на видео горящее судно в 1,5 километрах от берега.

Накануне, 11 августа, в акватории Черного моря загорелось и затонуло рыболовецкое судно.

ЧП произошло, вероятно, из-за пожара в двигателе рыболовецкого судна. Из моторного отсека пламя перекинулось на все судно. Рыболовецкий траулер затонул. На борту находилось 6 человек, все они были спасены и доставлены на берег.

ЧП произошло в 1,5 километрах от берега у бухты Инал, недалеко от поселка Джубга.

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Видео: ВК, Типичный Краснодар